"Думаю, если бы не пришел Поздеев, я, конечно, бы не поехал (на Олимпиаду-2024). Тем более, что я подписал новый контракт зимой, потом приезжаю, играю две игры, и потом под каким-то предлогом меня вообще отстранили от тренировок на какое-то время. Потом вернули, потом пришел Поздеев – и я начал играть в старте все игры, начал что-то отдавать, хорошо сыграл и поехал на Олимпиаду.

Велетень повторил достижение Роналду – нереальный рекорд в матче против Шахтера

Конечно, немного не получилось, где-то не хватило, может, какого-то одного гола, было два удаления. Не повезло, я так считаю. Конечно, приятно, потому что надевать футболку сборной, тем более для меня это было первый раз – это эмоции, которые не передать.

Для каждого футболиста сборная – это №1 в приоритете. Это тоже мечта, даже больше, потому что мечта играть за сборную пока выполнена на 30 процентов, потому что это олимпийская сборная, молодежная, а национальная – это все-таки другой уровень.

Думаю, что есть реальность, просто должны сойтись определенные условия, и ты должен показывать лучший футбол. С Полесья же люди ездят, почему с Колоса нельзя?" – сказал Велетень для Футбол 360.

К слову, в текущем сезоне 22-летний вингер провел 24 матча за Колос, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ворскла расписала ничью с Колосом – отмененный гол оставил полтавчан в зоне вылета