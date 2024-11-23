"Очень тяжелый матч. Были моменты у нас, у Карпат, но почему-то пропустили мы.

Карпаты – Колос – 1:0 – видео голов и обзор матча УПЛ

Я считаю, что два стопроцентных момента были у Боливара: в первом тайме – штанга, во втором – перекладина. Два удара с трех-пяти метров – это стопроцентные удары для нападающего, но сегодня не повезло ему. Конечно, Колос заслуживал ничью. Не меньше, чем Карпаты.

Футболисты, которые забивают голы... Их ищут во всем мире и они стоят миллионы. Поэтому это не так легко сделать, кого-то поставить, кто будет забивать голы даже когда команда доходит до ворот.

Плюс очень тяжелая игра, у нас очень много людей не тренировалось – кто-то преодолел тысячи километров прямо перед игрой, поэтому, по моему мнению, можно было пойти нам на встречу и перенести игру на 2-3 дня", – сказал Великан в комментарии пресс-службе ковалевцев.

Напомним, победа позволила Карпатам набрать 21 очко и подняться в топ-5 УПЛ. Колос с 13-ю баллами остался одиннадцатым.

Карпаты удержали победу над Колосом, вернувшись в топ-5 УПЛ