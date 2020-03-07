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Лидер Карпат не поможет команде во львовском дерби

09:20 54 Читати українською
Лидер Карпат не поможет команде во львовском дерби
Егор Назарина / ФК Карпаты

Один из ключевых игроков команды Романа Санжара не поможет "львам" в ключевом матче чемпионата.

 

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина не поможет "зелено-белым" в матче против Львова, сообщает официальный сайт клуба.

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22-летний игрок получил в прошлом туре в матче против Александрии четвёртое предупреждение в этом сезоне и вынужден пропустить львовское дерби. Зато сможет помочь своей команде опытный хавбек Геннадий Пасич – предыдущий поединок футболист пропускал из-за дисквалификации.

Напомним, львовское дерби состоится в воскресенье, 8 марта, в 14:00, на стадионе Украина. Карпаты перед заключительным туром занимают последнюю строчку, набрав 12 очков, Львов с 19 баллами – девятый.

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