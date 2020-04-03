Лидер Карпат готов играть в нечеловеческих условиях ради спасения сезона

Игрок Карпат Владислав Дубинчак поделился мыслями относительно возобновления чемпионата Украины.

"Жизнь изменилась кардинально, ведь 95% своего времени провожу дома. Печально, хочется, чтобы это уже как можно раньше завершилось. Главное в такое трудное время – это режим и правильное питание, ведь в условиях карантина гораздо меньше возможностей для движения. Сейчас нахожусь дома на Винниччине, в городке Томашпиль. Неподалеку от дома есть лес, поэтому каждый день выхожу на пробежку, а после нее занимаюсь дома, поэтому удается держать себя в форме.

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Посоветую оставаться дома и беречь себя. Держите себя в тонусе и не падайте духом! Считаю, что чемпионат Украины завершать не нужно, я готов играть хоть через день. Главное – чтобы чемпионат возобновили, ведь мы с командой еще не все сказали и стремимся изменить положение", – подчеркнул Дубинчак в комментарии официальному сайту УПЛ.

Напомним, Карпаты пошли на вынужденный перерыв главным аутсайдером УПЛ, отставая от спасительного места на пять очков.

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