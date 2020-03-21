Лидер Эспаньола заболел коронавирусом

Китайский форвард У Лей – один из шести представителей Эспаньола, у которых недавно обнаружили опасную болезнь.

Китайская футбольная ассоциация подтвердила, что у игрока обнаружили COVID-19. По информации AS, у него есть легкие симптомы заболевания, он находится в изоляции дома.

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Представители китайской футбольной власти находятся в тесном контакте с игроком и каталонским клубом. СМИ Поднебесной уже отмечают улучшение состояния здоровья звездного футболиста.

Напомним, У Лей перешел в Эспаньол в начале 2019 из китайского Шанхай СИПГ. Благодаря этому трансферу возрос интерес к каталонскому клубу в Китае, что повлекло стремительный рост акций клуба. В текущем сезоне в активе китайского форварда 22 матча в Ла Лиге и 3 гола.

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