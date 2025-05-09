Лидер Интера сделал заявление после выхода в финал Лиги чемпионов, расхвалив игрока соперника: "Ты монстр"
Защитник Интера Алессандро Бастони прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов после матчей с Барселоной.
"Только сейчас я начинаю осознавать, какой невероятный подвиг мы совершили во вторник. Усилия, которые мы приложили на поле, были огромными – и все это было окуплено, даже больше, незабываемой энергией наших болельщиков.
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Я благодарен каждому товарищу по команде за дух, стремление, сердце. Борьба рядом с вами – это то, что делает каждую жертву, которую мы принесли с детства, стоящей того.
Уважение к нашим соперникам – они продемонстрировали невероятную силу и сердце.
И особое упоминание ужасно хорошему ребенку. Ламин Ямаль, ты монстр.
До встречи в Мюнхене. Спасибо за все", – написал Бастони на своей странице в Instagram.
К слову, Решающий матч турнира между Интером и ПСЖ состоится 31 мая в Мюнхене на Альянц Арене.
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