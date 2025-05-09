Защитник Интера Алессандро Бастони прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов после матчей с Барселоной.

"Только сейчас я начинаю осознавать, какой невероятный подвиг мы совершили во вторник. Усилия, которые мы приложили на поле, были огромными – и все это было окуплено, даже больше, незабываемой энергией наших болельщиков.

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Я благодарен каждому товарищу по команде за дух, стремление, сердце. Борьба рядом с вами – это то, что делает каждую жертву, которую мы принесли с детства, стоящей того.

Уважение к нашим соперникам – они продемонстрировали невероятную силу и сердце.

И особое упоминание ужасно хорошему ребенку. Ламин Ямаль, ты монстр.

До встречи в Мюнхене. Спасибо за все", – написал Бастони на своей странице в Instagram.

К слову, Решающий матч турнира между Интером и ПСЖ состоится 31 мая в Мюнхене на Альянц Арене.

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