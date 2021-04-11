Форвард команды из Петрово Ника Ситчинава близок к смене команды и чемпионата.

Ингулец после завершения сезона может потерять одного из своих лидеров. Грузинский легионер Ника Ситчинава, контракт которого с украинской командой завершается 30 июня, заинтересовал несколько иностранных клубов.

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По сообщению издания Meta Ratings, на 26-летнего нападающего обратили внимание несколько клубов из Молдавии, Венгрии и России. В частности, подписать Ситчинаву стремятся Фехервар Петряка, Шериф Вернидуба, а также два представителя чемпионата России – Рубин и московское Динамо.

Интересно, что у Ника уже есть опыт выступлений в соседнем первенстве – в 2021-м он защищал цвета астраханского клуба Волгарь.

Напомним, Ситчинава перешел в Ингулец в январе 2016 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за украинскую команду 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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