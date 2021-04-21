"Заканчивается контракт с командой и если будут конкретные предложения, конечно, буду их рассматривать.

Лидер Ингульца может продолжить карьеру в Венгрии или Росси

Есть интерес и ведутся переговоры с клубами из других стран, но пока у нас есть задача и ее надо решить. А после завершения чемпионата будет время об этом думать и решить, куда пойду дальше", – сказал Ситчинава в комментарии Meta Ratings.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что на 26-летнего нападающего обратили внимание несколько клубов из Молдовы, Венгрии и России. В частности, подписать Ситчинаву стремятся Фехервар Ивана Петряка, Шериф Юрия Вернидуба, а также два представителя чемпионата России – Рубин и московское Динамо.

К слову, в текущем сезоне грузинский легионер провел за команду Сергея Лавриненко 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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