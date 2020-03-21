toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Лидер Динамо убедил Павлова, что форме игроков сборной Украины не помешает даже карантин

08:26 45 Читати українською
Лидер Динамо убедил Павлова, что форме игроков сборной Украины не помешает даже карантин
Николай Павлов / Фото из открытых источников

Известный тренер Николай Павлов поделился мыслями относительно подготовки украинских игроков в условиях изоляции.

"В данный момент перенос Евро-2020 – единственное правильное решение, чтобы не рисковать здоровьем футболистов, ведь никто не знает, когда реально этот карантин закончится. Игроки национальной сборной, кандидаты – они следят за своим физическим состоянием.

Бурда показал мастер-класс по поддержке формы во время карантина

В частности, на нашем стадионе в Осокорках видел Буяльского вместе со своим тренером по физподготовке. Это говорит о том, что парень думает о будущем. Наверное, другие футболисты тоже не лежат целыми днями на диване, как пенсионеры. Ведь мы не одни в такой ситуации – вся Европа в равных условиях", – рассказал Павлов в комментарии Footboom.

Напомним, мартовские спарринги сборной Украины были отменены, внутренний чемпионат также пришлось перенести на неопределенный срок.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу

blog_ava
"Мне не понравилось отношение в Динамо – что это за цирк?": Глеб признался, почему не перешел в команду Лобановского
08:00
142
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский Сборная Украины Николай Павлов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
32
мин
Ювентус
21:45
Лечче
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук