Лидер Динамо убедил Павлова, что форме игроков сборной Украины не помешает даже карантин

Известный тренер Николай Павлов поделился мыслями относительно подготовки украинских игроков в условиях изоляции.

"В данный момент перенос Евро-2020 – единственное правильное решение, чтобы не рисковать здоровьем футболистов, ведь никто не знает, когда реально этот карантин закончится. Игроки национальной сборной, кандидаты – они следят за своим физическим состоянием.

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В частности, на нашем стадионе в Осокорках видел Буяльского вместе со своим тренером по физподготовке. Это говорит о том, что парень думает о будущем. Наверное, другие футболисты тоже не лежат целыми днями на диване, как пенсионеры. Ведь мы не одни в такой ситуации – вся Европа в равных условиях", – рассказал Павлов в комментарии Footboom.

Напомним, мартовские спарринги сборной Украины были отменены, внутренний чемпионат также пришлось перенести на неопределенный срок.

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