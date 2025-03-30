“Хочется, чтобы Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ, он этого заслуживает. Но Буяльский – другого формата футболист.

"Будет другая игра": Пономарев прокомментировал поражение от Динамо накануне кубкового матча

Такое ощущение, что у него глаза где-то на затылке, и он видит на 360 градусов. Я очень рад, что наша команда выиграла и ребята забивают, но немного разочарован, что я не забиваю. Немного дегтя в этот момент попало. Поэтому надо работать и, надеюсь, все будет", – заявил Владислав Кабаев в интервью для Football Hub.

Напомним, что Динамо 29 марта в матче 22 тура чемпионата Украины одолело Рух и приблизилось к чемпионству. Киевляне сохраняют отрыв в 4 очка от Александрии и занимают первое место в турнирной таблице УПЛ.

Динамо легко обыграло Рух и сохранило отрыв – Буяльский шикарно ассистировал Ванату и забил сам