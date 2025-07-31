Футбольная обсерватория CIES Football Obs проанализировала результаты игроков до 21 года в воздушных дуэлях, которые сыграли не менее тысячи минут.

Украинские клубы попали в еврокубковый рейтинг по интересному показателю – наряду Сербия и Беларусь

Возглавил список 19-летний Йон Мартин из Реал Сосьедада. Его показатель – 89,8%. Второе место закрепил за собой Тарас Михавко из Динамо (86,2%). А замыкает тройку – Эйвинд Хелланд из Бранна.

Стоит заметить, что Дин Хёйсен, сменивший Борнмут на Реал, расположился на пятой строчке рейтинга с показателем 84,1%. Пау Кубарси (83,3) из Барселоны находится на восьмом месте в списке.

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