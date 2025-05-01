"С Артемом у нас была химия. Я иногда даже с закрытыми глазами знал, где он может находиться.

Жирона может вызволить Довбика из Италии – Рома определилась с ценой за украинца

В матче, когда мы победили Минай, я не смотрел на кого подаю. Я знал, что Довбик будет на дальней стойке. После игры он сказал мне, что знал, что я туда подам, а я – что знал, что он там будет. Он любит с дальней стойки набегать и забивать.

Когда Довбик ставит корпус – особенно когда защитник небольшого содержания и не крепкий – то ты можешь просто в него давать, тогда он может сам разворачиваться, а ты можешь вбегать. Если его так не использовать, то как иначе?

Очень тяжело в чемпионате Италии, потому что его иногда отрезают и он вообще один остается и три центральных защитника. И когда идет подача, ему трудно что-то сделать. В Испании ему было намного легче. Мы как в СК Днепр-1 играли на него, так и в Жироне", – сказал Пихаленок в интервью Sportarena.

Напомним, в текущем сезоне Довбик в 43-х матчах за Рому забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Пихаленок в 28-ми поединках отметился 6 мячами и 2 результативными передачами.

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