– В матче с Оболонью на поле бросали вату, а на трибунах был баннер про Бленуце. После забитого мяча вы как раз подбежали к болельщикам Динамо, где был этот баннер.

– Да, я видел. Это понятная позиция болельщиков, потому что тут еще говорить. Но это наш игрок, наш партнер по команде, мы должны работать. Тем более когда он подписал контракт – вышло видео, и Динамо прокомментировало все.

– А вы общались с ним? Какая у него позиция? Вы не спрашивали внутри команды?

– Я не успел с ним пообщаться, потому что он приехал, тренировка, а потом уже заезд и игра. То есть такого не было. Но тренеры с ним общались, и у него позиция проукраинская, – сказал Караваев в комментарии FootballHub.

Напомним, 23-летний румынский нападающий дебютировал за Динамо в матче с Оболонью, выйдя на замену вместо Андрея Ярмоленко на 78-й минуте. Болельщики "горячо" встретили новичка, который зашкварился репостами в TikTok высказываний пропагандиста Владимира Соловьева о власти Молдовы, где родился Владислав. А жена Бленуце ранее распространяла видео с кремлевским диктатором Путиным. Несмотря на извинения и заявление о полной поддержке Украины ультрас Динамо объявили Владиславу вендетту.

