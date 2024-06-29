Фейенорд рассматривает Бражка как замену своему опорному хавбеку Матсу Вифферу, сообщает Instagram-аккаунт Geitjewieffer.

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Отмечается, что с Владимиром уже контактировали, и тот дал согласие. Осталось договориться с киевским Динамо, ведь контракт Бражка с киевлянами рассчитан до 30 июня 2028 года.

К слову, Владимир сыграл в 33 матчах за Динамо в прошлом сезоне, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами. Бражко также сыграл в 2 поединках на Евро-2024 в составе сборной Украины (без результативных действий).

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