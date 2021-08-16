"Думаю, да – удаления помогли Десне. Не сказал бы, что первое сыграло на руку. После него немного расслабились, подумав, что игра сделана. А вот после того, как пропустили мяч, поняли, что рано закончили играть. Пришлось включать резерв. Второе удаление оказалось на руку.

"Если за каждый мат и эмоции давать красные, то будут удалять по 4-5 человек": Пихаленок возмущен суровостью Монзуль

Уже после игры приходилось слышать комментарии: мол, удалений не было. Но, на мой взгляд, первое из них, у Ди Франко, вполне заслуженное – за две желтые карточки. Одно предупреждение было за фол на мне, другое – на Домбровском.

А Пихаленок был удален за разговоры с рефери Екатериной Монзуль. Конечно, когда разговариваешь с ней на повышенных тонах, да еще с матом, то это чистые желтые карточки. В обоих случаях никто, кроме самих футболистов СК Днепр-1, не виноват", – цитирует Безбородко FanDay.

Десна в сумасшедшем матче с двумя удалениями дожала СК Днепр-1 и возглавила турнирную таблицу УПЛ