"Подготовка стандартная – недельный цикл (чуть меньше), так что все по плану. Настроение, после игры в Полтаве, положительное, ведь игра вышла боевая – после 0:2 вырвали ничью, забили два мяча, и, в принципе, могли дожать в конце – создали два неплохих момента... Поэтому в целом хорошее настроение.

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Буду рад увидеть Кузю (полузащитника Руха Кузыка – Футбол 24) – мы с ним в хороших отношениях. К противостоянию, конечно, готов. Надеюсь, он будет бегать за мной, а не я за ним...

Мы ждем поддержку болельщиков. В первых домашних играх сезона поддержка стадиона имени Гагарина очень помогала – уже играли при пустых трибунах (я считаю – это вообще не футбол). Понятно, что когда болельщики на трибунах, то добавляется и сил, и эмоций. Хочется бежать вперед.

Думаю, у каждого футболиста есть мечта попасть в сборную. Я – не исключение. Именно для этого мы играем в футбол, стараемся, работаем... А там уже посмотрим – обратят внимание (на меня, в частности, и других игроков северян), или нет", – рассказал хавбек в интервью официальному сайту клуба.

К слову, Владислав Калитвинцев защищал цвета всех сборных, начиная с U-16 до молодежки.

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