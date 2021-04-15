Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал о кадровой ситуации в команде перед поединком 22-го тура УПЛ против Миная.

Как известно, Тотовицкий травмировался на последних секундах победного матча с Александрией. Андрей забил гол ударом пяткой и сразу же почувствовал боль. К слову, Тотовицкий делит 3-4 места в списке лучших бомбардиров УПЛ – после дубля в ворота команды Шарана в его активе 9 голов. Столько же у Шахаба, а Кулач и Цыганков имеют по 10 точных ударов.

Два шедевральных гола пяткой в видеообзоре матча Десна – Александрия – 4:1

Были опасения, что травма 28-летнего игрока оказалась довольно серьезной, однако худшие прогнозы не оправдались.

"Не все хорошо у Калитвинцева, которого заменили в конце игры с Александрией. Его шансы сыграть с Минаем я оцениваю как 50 на 50. А вот Тотовицкому даю три-четыре процента. У него повреждение задней поверхности бедра. Проблема есть. Ближайший матч против Миная он почти точно пропустит. А вот через тур со Львовом, надеемся, все же сыграет", – цитирует Александра Рябоконя ТаТоТаке.

После 21-го тура Премьер-лиги Десна занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От Зари, которая идет третьей, черниговская команда отстает на 2 балла.

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