"Ракицкий? Я думаю, что он 100% поможет в раздевалке и на поле. Просто очень мало времени... Ярослав только приехал, я хочу его поддержать в нашей команде.

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Хочу, чтобы он нам помог как можно больше, быстро адаптировался. Он много пропустил, но класс есть класс. Что есть, то не отнять", – сказал Рудько для Профутбол Digital.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешел в одесский Черноморец на правах свободного агента. До этого его последним клубом был Шахтер, который он покинул в июне 2024 года. К слову, сейчас "моряки" занимают 16-е место в турнирной таблице УПЛ с 15-ю очками.

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