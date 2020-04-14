Вида может перебраться на Туманный Альбион за кругленькую сумму

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида может перебраться на Туманный Альбион.

Один из лидеров второго по силе чемпионата Англии – Вест Бромвич – проявляет предментний интерес к бывшему защитнику Динамо Домагою Виде, сообщает издание Fanatik.

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30-летнего хорвата хочет видеть в своей команде главный тренер Вест Бромвича Славен Билич, который в свое время работал с экс-динамовцем в национальной сборной. "Дрозды" готовы выложить за игрока 10 млн евро – этой суммы может вполне хватить, чтобы удовлетворить аппетиты боссов Бешикташа, за который сейчас выступает Вида.

Более того, за последней информацией руководство турецкого клуба планирует урезать зарплату хорвату (Вида получает 3 млн евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком команды), что точно не вызовет энтузиазма у защитника.

Однако, соглашение будет возможно лишь в том случае, если Вест Бромвич выйдет в Премьер-лигу по итогам сезона. У подопечных Билича неплохие шансы на повышение в классе – после 37-ми туров "дрозды" идут вторыми и отстают от лидера Чемпионшипа Лидса на одно очко.

Напомним, Вида выступал за Динамо с 2013 по 2018 годы и завоевал с киевлянами два чемпионста, два Кубка Украины и один Суперкубок страны.

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