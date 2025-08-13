В среду, 13 августа, состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между Истанбул Башакшехиром и Викингом (1:1).

Лига конференций, 3-й квал. раунд

Истанбул Башакшехир – Викинг – 1:1 (первый матч - 3:1)

Голы: Зельке, 40 - Булут, 34 (автогол)

После уверенной гостевой победы на искусственном газоне Истанбул Башакшехир должен был довести свое дело до конца – и пройти норвежский Викинг, который после 19 сыгранных матчей неожиданно лидирует в своем чемпионате. Турецкая команда смогла это сделать, но не без проблем.

Именно Викинг забил первым в ответном матче – в середине первого тайма правый защитник хозяев Онур Булут в попытке выбить мяч отправил его в сетку собственных ворот.

Истанбулу Башакшехир удалось сравнять счет еще перед перерывом – с передачи Эльдора Шомуродова отличился экс-звезда Бундеслиги Зельке, действовавший на острие. Экс-конкурент Артема Довбика по Роме Шомуродов был вынужден играть на левом фланге в схеме 4-1-4-1.

В плей-офф Истанбул Башакшехир сыграет с победителем пары Спартак Трнава – Университатя Крайова.

