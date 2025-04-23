"Приятно, что забил, но еще не осознал, что забил киевлянам. Проиграли – этот гол ничего не дает.

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В перерыве думали, что все реально, однако понимали, что Динамо прибавит. За некоторые пропущенные голы обидно, будем анализировать.

Мне кажется, на фоне такого соперника неплохо выглядели, но немного поплыли во втором тайме. Динамо – это Динамо, а мы только идем на этот уровень", – сказал Бойчук в послематчевом комментарии.

Напомним, представитель Первой лиги вышел вперед в середине первого тайма и на перерыв ушел побеждая. Однако после перерыва черновчане пропустили от соперника четыре сухих гола и попрощались с надеждами впервые в истории выйти в финал Кубка Украины.

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