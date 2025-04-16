Нападающий Боруссии Д Сергу Гирасси отметился тремя голами в ворота Барселоны в четвертьфинале Лиги чемпионов, встав в ряд с Андреем Шевченко.

Дортмундцы едва не оформили камбэк против "кулес" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, выиграв 3:1, но проиграв по сумме двух встреч 3:5. Сергу Гирасси оформил хет-трик в игре.

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Французский форвард стал лишь пятым игроком, которому удалось трижды отличиться в одном матче против Барселоны в ЛЧ. Ранее три мяча каталонцы пропускали от Аспирильи (Ньюкасл, 1997 г.), Андрея Шевченко (Динамо, 1997 г.), Килиана Мбаппе (2021 г.), Павлидиса (Бенфика, 2025 г.).

Напомним, Сергу Гирасси в текущем сезоне Лиги чемпионов за 14 матчей забил 13 голов. Сейчас нападающий Боруссии Д является лучшим бомбардиром турнира.

Боруссия едва не совершила камбэк против Барселоны – Гирасси оформил хет-трик