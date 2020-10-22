Хавбек Боруссии М Йонас Хофманн был не слишком впечатлен выступлением Интера в матче 1 тура Лиги чемпионов (2:2).

"99 процентов их плана состоит в том, чтобы просто доставить мяч Лукаку. Он цепляется за мяч, а остальная часть команды поддерживает его и таким образом продвигается вперед.

Интер – Боруссия М – 2:2 – видео голов и обзор матча

Иногда было трудно держать двух защитников на Лукаку, но считаю, что мы неплохо справились. Таких игроков очень трудно сдержать полностью. Да, он дважды забил, но и у нас были свои моменты. До матча мало кто мог подумать, что нам удастся что-то получить в игре против Интера", – цитирует Хофманна Goal.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов бороться с Интером придется Шахтеру, а Боруссия М сыграет против Реала.

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