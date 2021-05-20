Полузащитник Баварии Леон Горецка в новом сезоне будет носить футболку с другими цифрами на спине.

После прощания мюнхенцев с Хави Мартинесом его "восьмерка" недолго оставалась вакантной. Теперь этот номер стал собственностью Горецки, сообщает пресс-служба Баварии.

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Добавим, что ранее 26-летний немец носил "18". В нынешнем сезоне Горецка сыграл за Баварию 24 матча в рамках Бундеслиги, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Хави Маритнес стал игроком Баварии в 2012 году за 40 млн евро, которые получил Атлетик из Бильбао. За 9 сезонов в Мюнхене испанец сыграл 267 матчей во всех турнирах и завоевал 24 трофея, среди которых две победы в Лиге чемпионов.

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