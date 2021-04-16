Защитник Баварии Йозуа Киммих не хочет, чтобы его будущее зависело от посторонних лиц.

Футболист решил прекратить сотрудничество с агентством fair-sport GmbH, которое представляло его интересы. Киммих планирует вести переговоры самостоятельно, сообщает Goal. Немца не устраивает, что посредники наживаются на футболистах, выбивая из клубов миллионы комиссионных.

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"Это осознанное решение, которое я принял в прошлом году. Я для себя решил, что хочу еще решительнее отстаивать свои ценности и взгляды и нести свою личную ответственность. Кроме того, я убежден, что могу лучше представить свою позицию другим с точки зрения содержания", – заявил Киммих.

Добавим, что действующее соглашение Киммиха с Баварией рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне 26-летний игрок сборной Германии принял участие в 33 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 14-ю ассистами.

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