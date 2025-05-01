Лидер Баварии узнал о трансфере звездного одноклубника на своем стриме – эпическая реакция
Защитник Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис стал героем курьезного момента во время своего стрима на Twitch.
Игрок Баварии случайно наткнулся на новость от инсайдера Фабрицио Романо об уходе Эрика Дайера из мюнхенского клуба.
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"О, ну, ну...! Они его купили или это аренда? Он подписывает контракт как свободный агент?!", – воскликнул шокированный Дэвис. После этого футболист пошутил над ситуацией: "В раздевалке вы действительно думаете, что ребята приходят ко мне и говорят: "А, я ухожу из клуба"? Нет!"
К слову, слухи связывают Эрика Дайера с возможным переходом в Монако.
Напомним, Дайер присоединился к мюнхенцам в январе 2024 года на правах аренды, а после того, как сыграл необходимое количество матчей активировалась опция полноценного перехода. В общем, Эрик провел за Баварию 45 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.
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