Защитник Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис стал героем курьезного момента во время своего стрима на Twitch.

Игрок Баварии случайно наткнулся на новость от инсайдера Фабрицио Романо об уходе Эрика Дайера из мюнхенского клуба.

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"О, ну, ну...! Они его купили или это аренда? Он подписывает контракт как свободный агент?!", – воскликнул шокированный Дэвис. После этого футболист пошутил над ситуацией: "В раздевалке вы действительно думаете, что ребята приходят ко мне и говорят: "А, я ухожу из клуба"? Нет!"

К слову, слухи связывают Эрика Дайера с возможным переходом в Монако.

Напомним, Дайер присоединился к мюнхенцам в январе 2024 года на правах аренды, а после того, как сыграл необходимое количество матчей активировалась опция полноценного перехода. В общем, Эрик провел за Баварию 45 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.

When @AlphonsoDavies reacts live on his channel to the Eric Dier & AS Monaco here we go breaking news…



…transfers to next level. What a guy. pic.twitter.com/dYc3WJ5Jc5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025

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