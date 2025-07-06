"Ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Доннарумма понимал, что мог нанести травмы сопернику.

Мусиала получил предварительный диагноз насчет страшной травмы

Я подошел к нему и сказал: "Ты не хочешь подойти к нашему игроку?" Из уважения так положено – подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал.

В таких случаях всегда важно придерживаться правил честной игры. Я бы отреагировал по-другому", – сказал Нойер в интервью Sport.Sky.

Напомним, после столкновения с Доннаруммой Мусиала покинул поле на носилках. Есть вероятность, что у Джамала случился перелом малоберцовой кости.

Бавария проиграла ПСЖ в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025 со счетом 0:2 и вылетела из турнира.

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда