Лидер Баварии раскритиковал Доннарумму после травмы Мусиалы в матч с ПСЖ на КЧМ: "Это было слишком рискованно"
Голкипер Баварии Мануэль Нойер высказался относительно действий голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, который нанес страшную травму Джамалу Мусиали.
"Ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Доннарумма понимал, что мог нанести травмы сопернику.
Мусиала получил предварительный диагноз насчет страшной травмы
Я подошел к нему и сказал: "Ты не хочешь подойти к нашему игроку?" Из уважения так положено – подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал.
В таких случаях всегда важно придерживаться правил честной игры. Я бы отреагировал по-другому", – сказал Нойер в интервью Sport.Sky.
Напомним, после столкновения с Доннаруммой Мусиала покинул поле на носилках. Есть вероятность, что у Джамала случился перелом малоберцовой кости.
Бавария проиграла ПСЖ в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025 со счетом 0:2 и вылетела из турнира.
ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда