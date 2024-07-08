В понедельник, 8 июля, Бавария на своём официальном сайте объявила о том, что Лерой Сане перенес операцию в связи со старой травмой. Он ждал окончания сезона, чтобы лечь под нож – сезон для вингера завершился вылетом сборной Германии с Евро-2024 в 1/4 финала.

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"После вылета сборной Германии с чемпионата Европы-2024 Лерой Сане перенес в Мюнхене малоинвазивную операцию на паху. В конце прошлого сезона футболист Баварии страдал от боли. После успешной операции 28-летний футболист должен вернуться к тренировкам вместе с другими участниками чемпионата Европы в конце июля", – сказано в официальном заявлении клуба.

В прошлом сезоне Сане отличился 10 голами и 12 ассистами в 42 матчах за Баварию во всех турнирах.

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