Реабилитация Араухо от травмы бедра проходит значительно лучше, чем ожидалось. Как сообщает BarcaTimes, его возвращения ожидают уже в конце этого месяца.

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Ранее сообщалось, что Рональд сможет вернуться на поле только в декабре или в январе, но эти сроки удалось сократить. Сам игрок уже демонстрировал фотографии с тренировок, что свидетельствует о его восстановлении.

Напомним, Рональд Араухо выступает за Барселону с 2020 года. Всего 25-летний уругваец сыграл за "блаугранас" в 150 матчах, в которых забил восемь голов и отдал пять ассистов.

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