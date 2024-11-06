Лидер Барселоны завершает восстановление от тяжелой травмы – он может вернуться на поле раньше, чем ожидалось
Защитник Барселоны Рональд Араухо имеет высокие шансы вернуться на футбольное поле раньше, чем планировалось.
Реабилитация Араухо от травмы бедра проходит значительно лучше, чем ожидалось. Как сообщает BarcaTimes, его возвращения ожидают уже в конце этого месяца.
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Ранее сообщалось, что Рональд сможет вернуться на поле только в декабре или в январе, но эти сроки удалось сократить. Сам игрок уже демонстрировал фотографии с тренировок, что свидетельствует о его восстановлении.
Напомним, Рональд Араухо выступает за Барселону с 2020 года. Всего 25-летний уругваец сыграл за "блаугранас" в 150 матчах, в которых забил восемь голов и отдал пять ассистов.
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