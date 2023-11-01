Испанец получил травму в начале сезона, а именно 24 августа. Барселона надеялась, что Педри сможет присоединиться к команде перед матчем с Реалом, впрочем, решили не спешить и дать полузащитнику полностью восстановиться.

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Как сообщает AS, ожидается, что Педри сыграет против Реал Сосьедада в субботу, 4 ноября. Тренерский штаб хочет, чтобы испанец начал набирать форму перед встречей в Лиге чемпионов против Шахтера, которая состоится 7 ноября.

С момента подписания контракта с Барселоной Педри провел в лазарете 378 дней. Из шести травм, которые получил испанец, пять были связаны с проблемами с бедром, одно мышечное повреждение и две встречи он пропускал из-за коронавируса.

Напомним, 20-летний полузащитник выступает за каталонцев с 2019 года. Всего он сыграл за "блаугранас" в 111 матчах, в которых забил 17 голов и отдал восемь ассистов.

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