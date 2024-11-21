Барселона потеряла важного футболиста на матч против Сельты в 14 туре чемпионата Испании.

Ламин Ямал попал в лазарет после матча Лиги чемпионов против Црвены Звезды (5:2). Была вероятность, что полузащитник Барселоны вернется на поле после международной паузы.

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Как сообщает AS, Ламин Ямал не сможет сыграть против Сельты в 14 туре Ла Лиги. Вингер еще не начал тренировки на поле. Он работал только в спортзале над восстановлением. Его отсутствие на тренировке воспринимается скорее как мера пресечения.

Не принято решение по Эрику Гарсии. Он тренировался с командой, но не завершил его.

"Кулес" сейчас возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своем активе 33 балла. Реал набрал 27 очков и находится на второй строчке.

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