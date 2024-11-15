Звезда Реала стал одним из антигероев неудачи Бразилии в матче отбора на ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).

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Винисиус не реализовал пенальти и упустил шанс вырвать для "селесао" ничью. Также вингер постоянно срывался на судей. В одном из эпизодов бразилец атаковал лайнсмена, рявкнув: "Иди на*уй". Винисиус вполне мог наговорить себе на удаление, но пришел Рафинья и оттащил строптивого партнера.

Игрок Реала на протяжении всей карьеры "славится" своими истериками, а недавнее поражение в борьбе за "Золотой мяч" могло еще больше подорвать нервы 24-летнего бразильца.

Raphinha stopping Vinicius Jr from attacking the linesman….That’s an example of the difference between an FC Barcelona player & a Resl Madrid player



Terrible behavior from Vini Jr! pic.twitter.com/O18S3xPPf1 — ?? ??? (@psg_chief) November 15, 2024

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