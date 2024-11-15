Лидер Барселоны спас Винисиуса от удаления – видео очередной истерики звезды Реала
Винисиус Жуниор снова продемонстрировал негативную сторону своей неустойчивой натуры.
Звезда Реала стал одним из антигероев неудачи Бразилии в матче отбора на ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).
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Винисиус не реализовал пенальти и упустил шанс вырвать для "селесао" ничью. Также вингер постоянно срывался на судей. В одном из эпизодов бразилец атаковал лайнсмена, рявкнув: "Иди на*уй". Винисиус вполне мог наговорить себе на удаление, но пришел Рафинья и оттащил строптивого партнера.
Игрок Реала на протяжении всей карьеры "славится" своими истериками, а недавнее поражение в борьбе за "Золотой мяч" могло еще больше подорвать нервы 24-летнего бразильца.
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