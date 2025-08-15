Барселона на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Кунде до лета 2030 года. Еще во время азиатского турне француз заявил, что контракт с Барселоной согласован, и что его осталось только подписать. Он доволен в столице Каталонии и не видит смысла менять обстановку, несмотря на существенный интерес со стороны Манчестер Сити и Челси.

Гвардиола не смог переманить звезду Барселоны – игрок подпишет новый долгосрочный контракт

Срок предыдущего соглашения Кунде был рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне 2024/25 он сыграл 53 матча: пропустил всего семь, причем шесть из них – из-за травмы подколенного сухожилия левого бедра.

Летом 2022 года Кунде перешел из Севильи в Барселону за 50 млн евро. Он начинал на позиции центрального защитника, но в последние два сезона перешел на позицию правого защитника, где является бесспорным игроком стартового состава.