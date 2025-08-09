Иньиго Мартинес перешел из Барселоны в Аль-Наср на правах свободного агента, информирует официальный сайт каталонского клуба. Барселона не стала чинить препятствий в этой сделке, хотя ранее контракт Мартинеса с "блаугранас" был рассчитан еще на один год, а сам защитник входил в планы Ханси Флика.

Уход Иньиго стал "тяжелым ударом" для Флика – тренеру Барселоны пришлось подыскивать другого игрока на эту позицию

Дело в том, что во время последнего продления контракта между игроком и Барселоной стороны договорились, что если поступит убедительное предложение, каталонцы его отпустят. Барса сдержала свое слово, поблагодарив Иньиго за поведение во время своего пребывания в клубе.

Напомним, Мартинес играл за "блаугранас" с 2023 года. По итогам прошлого сезона он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, в целом сыграв за Барселону в 71 матче и отметившись 3 голами и 6 ассистами.

