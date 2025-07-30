Барселона еще в конце прошлого сезона желала продлить соглашение с защитником Жюлем Кунде. Француз подтвердил, что подпишет новый контракт с "кулес".

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"Да, все готово для того, чтобы я продлил контракт до 2030 года, когда мы вернемся в Барселону. Все произошло очень быстро", – цитирует француза Жерар Ромеро.

Напомним, что Кунде выступает за Барселону с 2022 года. Всего он сыграл в 141 матче, в которых забил семь голов и отдал 18 ассистов. Защитник дважды нарушал правила Ганси Флика. Наставник Барселоны оставлял защитника на скамейке запасных, но не исключал из состава.

Стоит заметить, что Кунде летом интересовался Челси.

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