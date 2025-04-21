В комментарии изданию Kicker 28-летний немец заявил, что его решение не менялось с самого начала сезона. "Все было сказано с самого начала. Был момент, когда я принял решение не продлевать контракт и не оставаться здесь. Мое решение не изменилось", – отметил защитник.

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Ранее сообщалось, что в услугах Та заинтересованы такие гранды европейского футбола как Реал, Барселона и Бавария. Считается, что Йонатан может перебраться в Реал, если летом мадридскую команду возглавит Хаби Алонсо.

В составе Байера Та стал чемпионом Германии в прошлом сезоне.

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