Лидер Байера, хавбек Тоттенхэма и еще 2 игрока претендуют на титул игрока недели Лиги Европы
УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Квартет игроков борется за награду героя недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
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За награду поборются полузащитник леверкузенского Байера Леон Бейли (2 гола), хавбек Тоттенхэма Джованни Ло Чельсо (1 мяч), форвард Хоффенхайма Максимилиан Байер (дубль) и нападающий софийского ЦСКА Али Сове (2 мяча). Команды каждого из претендентов одержали победы и забили минимум дважды. В предыдущем туре лучшим стал лидер атак французского Лилля Бурак Йылмаз.
К слову, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря.
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