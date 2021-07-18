Лидер Атлетико сделал предложение своей любимой, обманом заманив ее на место события
Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте сделал предложение своей девушке Патрисии Ноарбе.
Хавбек матрасников решил сделать это на стадионе своей команды – Ванда Метрополитано. Чтобы девушка ни о чем не догадалась, Льоренте устроил все так, будто это съемки очередной программы для Атлетико.
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Заметим, что Маркос и Патрисия давно вместе. Пара начала встречаться в июне 2013 года.
"Маркос говорил, что день, когда он попросит меня выйти за него замуж, будет самым счастливым в моей жизни. Этот день был вчера. Я должна была поехать с ним на стадион на одно мероприятие, а в итоге познала что-то особенное. До сих пор не могу поверить в это", – написала Ноарбе на своей странице в Инстаграме.
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