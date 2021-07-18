Хавбек матрасников решил сделать это на стадионе своей команды – Ванда Метрополитано. Чтобы девушка ни о чем не догадалась, Льоренте устроил все так, будто это съемки очередной программы для Атлетико.

Шевченко признался жене в любви в день годовщины свадьбы

Заметим, что Маркос и Патрисия давно вместе. Пара начала встречаться в июне 2013 года.

"Маркос говорил, что день, когда он попросит меня выйти за него замуж, будет самым счастливым в моей жизни. Этот день был вчера. Я должна была поехать с ним на стадион на одно мероприятие, а в итоге познала что-то особенное. До сих пор не могу поверить в это", – написала Ноарбе на своей странице в Инстаграме.

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