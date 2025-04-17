Сейчас в лазарете Александрии находятся четыре игрока, сообщает Sport.ua. Речь идет о нападающем Александре Филиппове, вратаре Никите Шевченко, защитнике Антоне Боле и полузащитнике Хуане Беззере.

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Отмечается, что Филиппов успеет восстановиться к поединку 26-го тура УПЛ против Ингульца, который состоится 25 апреля. Шевченко и Боль ориентировочно восстановятся от повреждений в начале мая.

Один из самых результативных игроков команды, вингер Хуан Беззера травмировал спину и выбыл до конца текущего сезона, бразилец будет проходить реабилитацию в Александрии. К слову, в нынешнем сезоне Беззера провел 26 матчей за клуб, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, сейчас Александрия занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Руслана Ротаня 54 набранных балла после 24-х туров чемпионата. Отставание команды от лидера – Динамо, составляет 6 очков.

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