"Приехали во Львов играть с Рухом только на победу. Мы расстроены, считаем, что потеряли 2 балла.

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Хочется, чтобы наши судьи работали потом в Лиге чемпионов, в Европе, и чтобы у них в нашем чемпионате хотя бы была последовательность: если свисток в одну сторону – то и в другую должно быть так. Тогда и наш чемпионат будет иметь лучший вид. Не только команды должны его поднимать, но и судьи также. Поэтому хочется пожелать, чтобы они в этом тоже добавляли.

Я считаю, что Александрия заслужила на победу. У Руха только один момент и гол. А мы свои моменты не реализовали, поэтому должны где-то немножко себя винить в этом.

Есть ли такой момент, что Александрия играет импульсами? Ну, мы же люди, как и все. Думаю, ни одна команда не может 90 минут играть на таком импульсе и не давать вообще никакого шанса сопернику. Где-то подняли ритм, где-то задохнулись, можно так сказать, отдохнули – и потом заново. Поэтому так и есть. Мы – люди.

Место в турнирной таблице нас мотивирует и где-то психологически давит. У нас баланс есть в команде – и старшие игроки, и молодые, здесь надо психологически настраиваться. Кого-то это мотивирует, а молодой игрок, у которого, может, дебют в УПЛ – он смотрит: 2-е место. Конечно, это для него тяжело. Поэтому есть поддержка от тренерского штаба, от старших футболистов. Это нормально, это футбол. Если мы подняли эту планку – должны ее держать, справляться с этим давлением.

Будем надеяться, что этот зачетный балл в будущем нам будет на вес золота", – сказал Ковалец в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 24-х туре Александрия идет второй и отстает от Динамо уже на 6 очков.

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