"Желто-черные" не могут договориться с Владиславом Калитвинцевым о продлении соглашения.

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев может покинуть Александрию, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

Ротань останется главным тренером Александрии – специалист ждет усиления

Контракт 31-летнего хавбека с командой Ротаня завершается сегодня, 31 мая. Футболист хочет остаться в лагере александрийцев, однако руководство клуба готово пролонгировать соглашение только на условиях 50% дисконта. Калитвинцев, однако, отказывается идти на такое значительное понижение зарплаты.

Напомним, Владислав присоединился к Александрии в январе 2022 года, перейдя со скандалом из Десны. В текущем сезоне в 26-ти матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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