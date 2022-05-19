Полузащитнику Айнтрахта Себастиану Роде пришлось накладывать швы после финала Лиги Европы против Рейнджерса.

Себастиан Роде после столкновения с Джоном Ландстремом / Bild

Роде решил выложить в своем твиттере фотографию, где четко видны швы, которые наложили на рану, полученную в финале Лиги Европы.

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"Главное – добыть трофей! Все остальное не имеет значения", – написал Роде в комментарии под фото. Напомним, немцу досталось на 5 минуте встречи от Джона Ландстрема, однако Себастиан продолжил игру.

Напомним, Айнтрахт стал обладателем трофея Лиги Европы, одолев Рейнджерс в серии пенальти – основное время игры завершилось вничью 1:1.

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