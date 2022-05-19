Лидер Айнтрахта показал последствия жесткого столкновения в финале Лиги Европы
11:38 - Читати українською
Полузащитнику Айнтрахта Себастиану Роде пришлось накладывать швы после финала Лиги Европы против Рейнджерса.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
Джо Арибо 57’
57’ Джо Арибо
Роде решил выложить в своем твиттере фотографию, где четко видны швы, которые наложили на рану, полученную в финале Лиги Европы.
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (5:4) – видео голов и обзор финала Лиги Европы
"Главное – добыть трофей! Все остальное не имеет значения", – написал Роде в комментарии под фото. Напомним, немцу досталось на 5 минуте встречи от Джона Ландстрема, однако Себастиан продолжил игру.
Напомним, Айнтрахт стал обладателем трофея Лиги Европы, одолев Рейнджерс в серии пенальти – основное время игры завершилось вничью 1:1.
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