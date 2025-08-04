“Полесье – это человеческое лицо футбола во времена войны. Отстроенный во время конфликта с Россией этот клуб стал символом стойкости Житомирской области. Это не просто команда: это социальный, общественный, народный проект. Возвращение в элитную лигу состоялось в 2023 году, что было встречено со всеобщим энтузиазмом и поддержано целенаправленными инвестициями.

Полесье дерзко отреагировало на результаты жеребьевки следующего раунда Лиги конференций

Клуб был возрожден в 2020 году предпринимателем Геннадием Буткевичем, владельцем сети АТБ, который начал план спортивного и структурного развития, включающий строительство нового стадиона на более чем 12 тысяч мест. Сейчас команда играет на недавно отремонтированном Центральном стадионе, где также проводятся благотворительные мероприятия и местные инициативы.

На поле Полесье – это сплошная щедрость: команда, которая играет сердцем, вдохновлена эмоциями, выходящих далеко за пределы футбола. Прошлый сезон она завершила на четвертом месте в Премьер-лиге Украины с 48 очками в 30 матчах (12 побед, 12 ничьих и 6 поражений). Однако эти 48 очков – это не мало, учитывая результат намного более титулованного Шахтера, который занял третье место с 62 очками. В предыдущем раунде Лиги конференций Полесье обыграло Санта-Колому (Андорра), подтвердив свою смелость и психическую устойчивость. Проиграв в первом матче 1:2 (дома), Полесье полностью перевернуло результат во втором матче, выиграв в Андорре 4:1.

Тренированная прагматиком Русланом Ротанем (43 года, бывший игрок Днепра и Динамо и полна сильным командным духом, команда является непредсказуемой, агрессивной в переходах и тяжелой для соперников на своем поле. Для Ротаня - это первый год работы с командой. За свою карьеру он тренировал сборные Украины U-21, U-23, а также в одном матче национальную сборную. Это его второй опыт работы тренером клуба. Его предыдущий опыт касается Александрии, которую он вывел на второе место в сезоне 2024/25. Его основная схема – 4-1-4-1.

В этом сезоне Полесье уже сыграло и выиграло свой первый матч чемпионата против Карпат", – отметил портал Viola News.

Полесье разгромило Санта-Колому и "отмыло" позор в Лиге конференций – передасист вратаря, удачные замены Ротаня