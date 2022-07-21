Лицензии телеканалов Ахметова были аннулированы – каналы "Футбол" окончательно прекратили вещание
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение аннулировать лицензии телеканалов "Медиа Группа Украина".
Телеканалы "Медиа Группы Украина" прекратят вещание, поскольку их лицензии были аннулированы. Об этом стало известно по итогам заседания Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
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Члены Нацсовета проголосовали за аннулирование лицензий телеканалов "Украина", "Украина 24", НЛО TV, "Донбасс", Индиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а также провайдеров "Медиа Группы Украина" – спутниковой платформе Xtra TV и Oll.TV также были аннулированы лицензии Шахтер ТВ, регионального телеканала ТВ-5 и так далее.
Напомним, Ринат Ахметов ошеломил заявлением об уходе из медиабизнеса. Миллиардер отметил, что вернет государству все лицензии, которыми владеют его СМИ.
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