Телеканалы "Медиа Группы Украина" прекратят вещание, поскольку их лицензии были аннулированы. Об этом стало известно по итогам заседания Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

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Члены Нацсовета проголосовали за аннулирование лицензий телеканалов "Украина", "Украина 24", НЛО TV, "Донбасс", Индиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а также провайдеров "Медиа Группы Украина" – спутниковой платформе Xtra TV и Oll.TV также были аннулированы лицензии Шахтер ТВ, регионального телеканала ТВ-5 и так далее.

Напомним, Ринат Ахметов ошеломил заявлением об уходе из медиабизнеса. Миллиардер отметил, что вернет государству все лицензии, которыми владеют его СМИ.

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