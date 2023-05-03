Лионель Месси неожиданно попал в громкий скандал и рискует не сыграть до конца сезона.

Аргентинская звезда не появилась на тренировке ПСЖ после позорного поражения от Лорьяна через запланированную поездку в Саудовскую Аравию. Там новоиспеченный чемпион мира отрабатывал рекламные контракты.

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Руководство французского клуба, оскорбленное отказом Месси продлевать контракт, показательно отстранило 35-летнего форварда на 2 недели. Французская пресса уже анонсировала, что летом Лео точно сменит клуб. Возможно, он больше не сыграет за ПСЖ ни одного матча.

Параллельно с событиями в Париже неожиданно затрясло Барселону. Спортдир каталонского клуба Матеу Алемани на фоне слухов о возвращении Месси решил подать в отставку. Почему ПСЖ – лицемеры, а шаги "блаугранас" относительно Лео – фарс, смотрите в новом выпуске на Youtube-канале "Футбол 24".

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