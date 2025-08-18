Экс-футболист, а ныне скаут Карпат Михаил Кополовец рассказал, как в свое время едва не завязал с "игрой миллионов".

"Есть ли у меня какой-то момент из прошлого, который остается в памяти, хотя о нем почти никто не спрашивает? Есть. Это история еще с моих довольно юных лет.

Я очень сильно заболел – была тяжелая пневмония. Мы тогда играли на каком-то турнире. Я уже был болен, но играл – не знал, что имею воспаление легких. Тогда не было такого подхода, как сейчас: немного кашляет – уже не играет. А я играл с температурой и, в конце концов, меня просто забрала скорая. Врачи сказали, что все серьезно.

Лежал 23 дня в больнице. У меня в легких была вода – пришлось откачивать. Я потом долго восстанавливался. И вот думаю: а если бы тогда не вернулся к футболу? Этот момент для меня – очень важный, потому что мог все изменить. Он напомнил, насколько хрупкой может быть карьера и жизнь в целом", – сказал Кополовец в интервью YeSport.

Напомним, Михаил начал профессиональную карьеру в Закарпатье. Также выступал за Карпаты, Говерлу, белорусскую Белшину, немецкий Айнхайт и Минай.

