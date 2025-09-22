В понедельник, 22 сентября, состоялись два поединка 7-го тура Первой лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 7-й тур

Прикарпатье – Нива Т – 1:1

Голы: Хома, 12 – Демиденко, 44

Левый Берег – Буковина – 1:3

Голы: Сидней, 75 – Дахновский, 5, Витенчук, 21, Кожушко, 54

Удаление: Сухоручко, 84 (прямая красная)

Прикарпатье довольно быстро повело в счете. На 12-й минуте Хома получил длинную передачу, элегантно перебросил вратаря Нивы Тернополь и забил уже в пустые ворота. Франковцы могли подняться в зону лидеров, если бы удержали победный счет, но он не продержался даже до перерыва.

Тернополяне отыгрались в конце первого тайма. Получилось довольно просто – Демиденко выпрыгнул выше всех и головой замкнул навес с углового, отправив мяч в ворота с отскоком от газона. Вторая половина голов не подарила – ничья 1:1.

Прикарпатье набрало 8 очков и поднялось на восьмую строчку, а Нива Т с 12 баллами опередила Ворсклу и сравнялась с Ингульцом, который опережает тернополян только благодаря лучшей разнице мячей.

Левый берег на своем поле уступил Буковине. Уже на старте матча счет открыл Дахновский, а к середине первого тайма гости вели 2:0. После суматохи в штрафной площади киевлян мяч оказался у Витенчука, который мощным ударом издали пробил в сетку. Через десять минут после этого началась воздушная тревога.

После возобновления матча уже во втором тайме Кожушко увеличил преимущество Буковины до 3:0, однако на 75-й минуте Левый сократил отставание. Этот гол стал последним во встрече. На 84-й минуте Сухоручко еще получил прямую красную карточку. Матч завершился победой команды Шищенко со счетом 3:1.

Благодаря этой победе Буковина поднялась на второе место с 17 баллами, опережает ее лишь Черноморец с 19 очками.

