В пятницу в 17-м туре Второй лиги состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Вторая лига, 17-й тур

Эпицентр – Левый берег – 3:1

Голы: Беженар, 22, Кривобедрый, 48, Буй, 90 – Коваль, 11

Мункач – Буковина – 1:1

Голы: Луцив, 90+4 – Орловский, 30

Середняк Второй лиги остался без главного тренера

Эпицентр на своем принимал лидера группы А Левый берег. Хозяева пропустили уже в начале матча – Владимир Коваль головой замкнул навес с углового на дальнюю штангу. В середине тайма команда из Дунаевцев отыгралась: Андрей Беженар отважился на дальний удар, голкипер среагировал, но мяч от его рук влетел в сетку.

Сразу после перерыва стандарт принес успех и Эпицентру. Первую попытку после забрасывания с углового вратарь киевлян отбил, а вот на добивание от Арсена Кривобедрого среагировать уже не успел. На последней минуте нападающий хозяев убежал в стремительную контратаку, ворвался в штрафную, обыграл голкипера и... упал в углу штрафной. Однако успел подняться и навесить на Николая Буя, который головой сделал счет окончательным. Победа принесла Эпицентру 33 очка и четвертую строчку, Левый берег с 39 пунктами остался первым.

В параллельном матче сошлись соседи по турнирной таблице – Мункач и Буковина. Хозяева смогли пробить оборону соперника в середине первого тайма: Борис Орловский мастерски направил мяч головой после навеса с углового. Уже в добавленное время Луцив после сумбура в штрафной сумел буквально запихнуть мяч в сетку и спасти для своей команды ничью. Таким образом Мункач набрал 27 очков и остался шестым, Буковина с 20 баллами – седьмая.

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