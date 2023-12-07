"Недавно в отдельных СМИ появилась информация о якобы возможном трудоустройстве Владимира Шарана на должность главного тренера ФК Левый Берег.

Шаран заговорил об интересе со стороны Зари и Левого Берега: "Было бы неплохо поработать в такой команде"

Официально сообщаем, что эти слухи – безосновательны. ФК Левый Берег не ведет переговоры с Владимиром Шараном или кем-либо другим. Действующий главный тренер левобережцев Виталий Первак пользуется полным доверием руководства клуба и продолжит готовить команду ко второму этапу сезона.

Напомним, что под руководством Первака и его тренерского штаба Левый Берег успешно провел первую часть сезона, выйдя в Чемпионскую группу Первой лиги, а сам наставник не раз признавался лучшим тренером тура, что свидетельствует о положительных результатах его работы во главе команды.

Призываем медиа не распространять непроверенную информацию, а обращаться за комментарием в нашу клубную прессслужбу – мы открыты к коммуникации и охотно ответим на все интересующие общественность вопросы", – говорится в заявлении клуба.

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