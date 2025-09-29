В понедельник, 29 сентября, проходят несколько матчей Первой лиги. Результаты и обзоры игр смотрите на "Футбол 24".

Первая лига, 8-й тур

Металлист – Левый Берег – 0:1

Гол: Диего, 90

Металлург – Ингулец – 0:0

Феникс-Мариуполь – Буковина – начало в 15:30

Металлист проиграл Левому Берегу в непростом матче, где обе команды действовали осторожно. В течение основного времени открытого счета не было, но на 90-й минуте арбитр назначил штрафной удар в непосредственной близости от ворот харьковчан, и бразилец Диегу точным прямым ударом открыл счет. Несмотря на 5 минут добавленного времени, Металлист так и не смог ничего изменить.

Левый Берег одержал победу и поднялся на 7 место Первой лиги с 12 очками, тогда как Металлист остался на 15 месте с 5 очками. Добавим, что недавно Андрей Гаврюшов покинул пост главного тренера Левого Берега после неудачной серии.

В матче между Металлургом и Ингульцом интрига держалась до финального свистка, но развязки так и не наступило. Команды обменялись опасными моментами, однако реализовать ни один из них не смогли – поединок завершился со счетом 0:0.

Ингулец сохранил позицию в верхней части турнирной таблицы и сейчас занимает 5-ю строчку с 13 баллами. Металлург же, благодаря добытому очку, поднялся из зоны прямого вылета в зону плей-офф.

